Стало известно о гибели российских военных из-за переданных США разведданных

NYT: США предоставили Украине разведданные, приведшие к гибели российских военных

Вашингтон предоставил Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Соответствующий материал опубликовала газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц.

Число якобы погибших офицеров не раскрывается. При этом США неоднократно выступали против передачи Киеву данных о «наиболее высокопоставленных» членах российского военного руководства.

По информации издания, Соединенные Штаты передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн. Эта информация включает детали перемещений ВС РФ, утверждает газета.

«Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что США сняли ряд ограничений на передачу разведывательных данных Украине. Предполагается, что расширение обмена разведданными поможет Киеву «защищать и потенциально возвращать территории», где в настоящее время ведутся боевые действия.