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В Пентагоне рассказали о «новой опасной фазе» российской спецоперации на Украине

Пентагон: США поставляют Киеву оружие из-за «новой опасной фазы» спецоперации на Украине
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон вместе со своими союзниками вынуждены помочь Киеву путем поставок новых вооружений для «самозащиты», поскольку Россия якобы начала «новую, не менее опасную фазу» военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

«Российское вторжение вступило в новую, не менее опасную фазу. Однако мы продолжим работать вместе и решительно, чтобы дать Украине то, что ей нужно для самозащиты сейчас и в будущем», — заявил шеф Пентагона.

Ранее американское издание The Drive рассказало, что беспилотники Switchblade 600, которые США планируют поставить Украине, имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. По данным издания, операторы Switchblade могут прервать миссию и вернуть дрон, если тот не найдет цель, что дает оператору дополнительное преимущество перед ПТРК и некоторыми другими дронами-камикадзе.

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Марина Совина
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