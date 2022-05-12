Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США рассказали о преимуществе поставляемых Украине Switchblade перед Javelin

The Drive: беспилотники Switchblade 600 имеют преимущества перед ПТРК Javelin

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотники Switchblade 600, которые США планируют поставить Украине, имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Об этом рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что беспилотник и ракета ПТРК оснащены одной и той же боевой частью.

«Но операторы Switchblade могут прервать миссию и вернуть дрон, если дрон не найдет цель. Это дает оператору дополнительное преимущество перед ПТРК и некоторыми другими дронами-камикадзе, которые практически теряются сразу же после запуска независимо от того, уничтожают они цель или нет», — пишет издание.

Издание напоминает, что Switchblade 300 и 600 включают в себя функцию «отклонить и повторно подтвердить», которая позволяет оператору прервать миссию и повторно направить дрон на ту же или другую цель. Также эти беспилотники можно использовать для наблюдения, не прибегая к атаке цели.

Согласно изданию, США планируют отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, уже используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть. Дата поставок новых дронов не сообщается.

Материалы по теме:
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января 2022
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января 2022

The Drive отмечает, что у Пентагона имеется небольшое количество прототипов Switchblade 600, предназначенных для исследований и разработок, которые разработчиком, компанией AeroVironment, собираются вручную. В воздухе Switchblade 600, оснащенный оптико-тепловизорной головкой наведения, может находится около 40 минут. Дальность полета изделия — примерно 25 километров, скорость — около 113 километров в час. Настройка и запуск Switchblade 600 оператором требуют не более десяти минут.

В апреле стало известно о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов Switchblade. О планах Вашингтона поставить Киеву эти беспилотники сообщалось в марте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
В США рассказали о преимуществе поставляемых Украине Switchblade перед Javelin
В России заявили о подорожании маргарина
Косово подаст заявку на членство в Совете Европы
Посол рассказал о «бытовой» русофобии в США
Ряду россиян запретили носить контактные линзы
В ООН сообщили о подготовке КНДР ядерного полигона для испытания
ЕС предрекли потерю 214 миллиардов долларов в случае отказа от российского газа
В Германии выразили надежду на восстановление транзита газа через Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.