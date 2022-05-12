В США рассказали о преимуществе поставляемых Украине Switchblade перед Javelin

The Drive: беспилотники Switchblade 600 имеют преимущества перед ПТРК Javelin

Беспилотники Switchblade 600, которые США планируют поставить Украине, имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin. Об этом рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что беспилотник и ракета ПТРК оснащены одной и той же боевой частью.

«Но операторы Switchblade могут прервать миссию и вернуть дрон, если дрон не найдет цель. Это дает оператору дополнительное преимущество перед ПТРК и некоторыми другими дронами-камикадзе, которые практически теряются сразу же после запуска независимо от того, уничтожают они цель или нет», — пишет издание.

Издание напоминает, что Switchblade 300 и 600 включают в себя функцию «отклонить и повторно подтвердить», которая позволяет оператору прервать миссию и повторно направить дрон на ту же или другую цель. Также эти беспилотники можно использовать для наблюдения, не прибегая к атаке цели.

Согласно изданию, США планируют отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, уже используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть. Дата поставок новых дронов не сообщается.

The Drive отмечает, что у Пентагона имеется небольшое количество прототипов Switchblade 600, предназначенных для исследований и разработок, которые разработчиком, компанией AeroVironment, собираются вручную. В воздухе Switchblade 600, оснащенный оптико-тепловизорной головкой наведения, может находится около 40 минут. Дальность полета изделия — примерно 25 километров, скорость — около 113 километров в час. Настройка и запуск Switchblade 600 оператором требуют не более десяти минут.

В апреле стало известно о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов Switchblade. О планах Вашингтона поставить Киеву эти беспилотники сообщалось в марте.