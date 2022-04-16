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Стало известно о применении ВСУ американских дронов-камикадзе в ДНР

Военный журналист Коц сообщил о применении ВСУ беспилотников США Switchblade в ДНР

Фото: AeroVironment

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Донбассе американские дроны-камикадзе Switchblade. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный журналист Александр Коц.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали позиции российских танкистов в ДНР, однако не нанесли урона. «Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику», — написал Коц.

Ранее Пентагон отчитался о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. По словам представителя военного ведомства, Украина в том числе получила «значительное количество» дронов-камикадзе Switchblade.

Одноразовый дрон

Switchblade («Выкидной нож») — серия тактических барражирующих снарядов производства американской компании AeroVironment. Сверхкомпактный Switchblade 300 весит всего 2,5 килограмма, может транспортироваться в обычном рюкзаке и запускаться за кратчайшее время. После запуска дрон способен находиться в воздухе 15 минут и преодолеть расстояние до 10 километров, развивая максимальную скорость в 160 километров в час.

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Switchblade 600 — более тяжелая версия дрона. Система, состоящая из беспилотника и пусковой установки, весит уже 54.4 килограмма, но способна барражировать до 40 минут и поражать бронированные цели на расстоянии до 90 километров. Предположительно, именно такие дроны и были задействованы в Донбассе.

Военные поставки Украине

6 апреля стало известно, что США отгрузили Украине 100 ударных беспилотников-камикадзе Switchblade. Кроме того, на территории США проходят обучение операторы этих систем. По заверению Пентагона, научиться управлять этим дроном можно за два дня.

О том, что США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи, президент Джо Байден сообщил в марте. Он также напомнил, что 12 марта его администрация утвердила пакет помощи на 200 миллионов долларов для поддержания стабильного потока вооружений на Украину.

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Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов. В американской администрации уточнили, что помощь включает более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.

Представитель Пентагона в разговоре с журналистами также сообщил, что США работают над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.

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Марина Совина
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