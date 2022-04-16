Стало известно о применении ВСУ американских дронов-камикадзе в ДНР

Военный журналист Коц сообщил о применении ВСУ беспилотников США Switchblade в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Донбассе американские дроны-камикадзе Switchblade. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный журналист Александр Коц.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали позиции российских танкистов в ДНР, однако не нанесли урона. «Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику», — написал Коц.

Ранее Пентагон отчитался о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. По словам представителя военного ведомства, Украина в том числе получила «значительное количество» дронов-камикадзе Switchblade.

Одноразовый дрон

Switchblade («Выкидной нож») — серия тактических барражирующих снарядов производства американской компании AeroVironment. Сверхкомпактный Switchblade 300 весит всего 2,5 килограмма, может транспортироваться в обычном рюкзаке и запускаться за кратчайшее время. После запуска дрон способен находиться в воздухе 15 минут и преодолеть расстояние до 10 километров, развивая максимальную скорость в 160 километров в час.

Switchblade 600 — более тяжелая версия дрона. Система, состоящая из беспилотника и пусковой установки, весит уже 54.4 килограмма, но способна барражировать до 40 минут и поражать бронированные цели на расстоянии до 90 километров. Предположительно, именно такие дроны и были задействованы в Донбассе.

Военные поставки Украине

6 апреля стало известно, что США отгрузили Украине 100 ударных беспилотников-камикадзе Switchblade. Кроме того, на территории США проходят обучение операторы этих систем. По заверению Пентагона, научиться управлять этим дроном можно за два дня.

О том, что США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи, президент Джо Байден сообщил в марте. Он также напомнил, что 12 марта его администрация утвердила пакет помощи на 200 миллионов долларов для поддержания стабильного потока вооружений на Украину.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов. В американской администрации уточнили, что помощь включает более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.

Представитель Пентагона в разговоре с журналистами также сообщил, что США работают над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.