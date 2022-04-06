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США отгрузили Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade

Пентагон объявил о передаче Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade

Фото: AeroVironment

США отгрузили Украине 100 ударных беспилотников-камикадзе Switchblade. Об этом заявил сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Сейчас американские инструкторы учат украинских военных обращению с этими дронами на территории США с осени прошлого года. По утверждению представителя американского военного ведомства, на освоение этого вида вооружений нужно около двух дней.

Switchblade («Выкидной нож») — сверхкомпактный тактический беспилотник производства американской компании AeroVironment весом всего в 2,5 килограмма. Он может транспортироваться в обычном рюкзаке. После запуска дрон способен барражировать в воздухе 15 минут и преодолеть расстояние до 10 километров.

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Марина Совина
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