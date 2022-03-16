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США захотели передать Украине уничтожающие танки дроны-камикадзе

Белый дом может передать Украине беспилотники Switchblade в рамках военной помощи

Фото: AeroVironment

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность передачи Украине беспилотников Switchblade, способных уничтожать танки, сообщает NBC News. Передача дронов запланирована в рамках предоставления Украине военной помощи на миллиард долларов.

Телеканал ссылается на информацию от двух представителей Конгресса. Пока решение об этом не принято, но, по их словам, Белый дом обдумывает такую идею. В компании AeroVironment, производящей беспилотники, отказались от комментариев.

Беспилотники Switchblade, отмечает NBC News, прозваны дронами-камикадзе, так как поражают цель непосредственно собой. Существует две версии беспилотника. Более легкий Switchblade 300, как пишет Daily Mail, может преодолевать до 10 километров и развивать скорость до 160 километров в час. Он предназначен для поражения людей и легкого транспорта.

Более мощная версия, Switchblade 600, может зависать над целью в течение 40 минут, развить скорость до 180 километров в час и способен уничтожить танк. Отмечается, что эти дроны также дешевле ракет, запускаемых с переносящих их беспилотников, таких как Predator или Reaper.

Ранее стало известно, что Байден может сообщить 16 марта о предоставлении Украине военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

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Антон Похиляк
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