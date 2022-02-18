Глава Пентагона призвал Шойгу к деэскалации на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонных переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу призвал российскую сторону к деэскалации и отводу войск от украинской границы. Об этом говорится в пресс-релизе американского военного ведомства.

«Министр Остин призвал к деэскалации, возвращению российских сил, окружающих Украину, на свои базы, а также к дипломатическому урегулированию», — сказано в сообщении.

18 февраля Остин и Шойгу обсудили актуальные вопросы международной безопасности. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

17 февраля министр обороны Соединенных Штатов в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявлял, что возможности для диалога между США и Россией по Украине еще не исчерпаны. Он подчеркнул, что время и возможности для дипломатии по-прежнему существуют.