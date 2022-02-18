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Шойгу и глава Пентагона обсудили вопросы международной безопасности

Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили по телефону вопросы международной безопасности
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 18 февраля, провели телефонные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что представители двух стран обсудили актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе накануне заявлял, что возможности для диалога между США и Россией по Украине еще не исчерпаны.

В то же время он обвинил российское правительство в стягивании российских войск к границам Украины.

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Евгения Куликова
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