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В Пентагоне рассказали о возможности для диалога с Россией

Глава Пентагона Остин заявил, что шансы для диалога с Россией по Украине не исчерпаны

Фото: Alex Wong / Getty Images

Возможности для диалога между США и Россией по Украине еще не исчерпаны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Его цитирует ТАСС.

«Одна из вещей, о которых заявил президент Владимир Путин, — это его стремление к продолжению диалога. И, как мы уже заявляли, мы приветствуем это. Мы считаем, что время и возможности для дипломатии с Россией по-прежнему существуют», — заявил министр обороны США.

При этом он рассказал о российских войсках, которые стягиваются к Украине. Остин обвинил российское правительство в том, что это продолжается, несмотря на заявления об отводе сил от украинских границ.

В том же выступлении Ллойд Остин заявил, что российские войска медленно приближаются к границам Украины. Шеф Пентагона отметил, что части Вооруженных сил России (ВС РФ) пополняют запасы донорской крови. Кроме того, американские наблюдатели замечают больше боевых самолетов, сопровождающих армейские подразделения.

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Николай Чигасов
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