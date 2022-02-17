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В Пентагоне заметили движение российских войск к границам Украины

Глава Минобороны США Остин завил, что войска России приближаются к границам Украины

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Российские войска медленно приближаются к границам Украины. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин, передает Reuters.

Шеф Пентагона отметил, что части Вооруженных сил России (ВС РФ) пополняют запасы донорской крови. Кроме того, американские наблюдатели замечают больше боевых самолетов, сопровождающих армейские подразделения. По его словам, кибератаки на Украину были также произведены по «российскому сценарию».

«Не так давно я сам был солдатом. Я не понаслышке знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете их, если собираетесь собираться и идти домой», — сообщил Остин, комментируя заявления Кремля о том, что российская армия отводится от украинских границ к местам постоянной дислокации.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО может успокоиться по поводу наращивания войск России у границ Украины, поскольку они уже завершают боевые учения и отходят на свои базы. Он также отметил, что альянсу не следует бояться за свой восточный фланг, в отличие от южного, где «приходится иметь дело с последствиями собственных интервенций».

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Николай Чигасов
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