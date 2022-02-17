В МИД призвали НАТО успокоиться по поводу войск России у украинских границ

Североатлантический альянс может успокоиться по поводу наращивания войск России у границ Украины, поскольку они уже отводятся в места постоянной дислокации. С таким призывом выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает «Коммерсантъ».

«С чего вдруг НАТО озаботилось мифическим "наращиванием российских сил" в Белоруссии? Учения завершаются, можно успокоиться. Подразделения планово возвращаются в места постоянной дислокации», — заявил дипломат. Он отметил, что НАТО не следует беспокоиться за свой восточный фланг, в отличие от южного, где «приходится иметь дело с последствиями собственных интервенций».

Ранее Грушко заявил, что ответ России на тему предложений НАТО по гарантиям безопасности еще не готов, однако работа над ним идет.

17 февраля руководство США заявило, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек.