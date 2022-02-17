В США заявили об увеличении российских военных на границе с Украиной

Руководство США считает, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь, так и в мире», — утверждает представитель вашингтонской администрации высокого ранга. При этом, по его мнению, Россия якобы увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной.

«Все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны», — выразил мнение чиновник.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной и не идет на деэскалацию ситуации. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что обеспокоенность Вашингтона относительно Украины не уменьшилась ни на йоту.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.