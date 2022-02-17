Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили об увеличении российских военных на границе с Украиной

США считают, что РФ увеличила присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек

Фото: Pixabay

Руководство США считает, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь, так и в мире», — утверждает представитель вашингтонской администрации высокого ранга. При этом, по его мнению, Россия якобы увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной.

«Все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны», — выразил мнение чиновник.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной и не идет на деэскалацию ситуации. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что обеспокоенность Вашингтона относительно Украины не уменьшилась ни на йоту.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США открестились от указания точных дат российского «вторжения» на Украину
Эстония и США потребовали от России «немедленных» шагов по деэскалации
На Украине назвали главный признак отсутствия у России намерений о вторжении
В США заявили об увеличении российских военных на границе с Украиной
Во Франции заявили об утрате регулирующих безопасность в Европе норм
Юрист назвал шесть самых популярных фраз мошенников
У москвича украли часы за сотни тысяч рублей
Обвиняемая в гибели пациентов российская медсестра попыталась покончить с собой
Автомобильный гигант придумал необычный способ уволить сотрудников
Доктор Комаровский раскрыл способ вылечиться от омикрон-штамма дома
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.