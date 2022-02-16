Госдеп заявил о продолжении стягивания российских войск к границе с Украиной

Госдепартамент США заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной и не идет на деэскалацию ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Неда Прайса.

«На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», — подчеркнул дипломат.

В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что обеспокоенность Вашингтона относительно Украины «не уменьшилась ни на йоту».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США по-прежнему наблюдают сосредоточение российских войск на границе с Украиной.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что причиной для российских военных учений близ украинской границы стали масштабные поставки оружия на Украину со стороны США. Она добавила, что информационная кампания американских СМИ о российском вторжении на Украину была необходима, чтобы мотивировать расширение поставок оружия Киеву.

