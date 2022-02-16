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США заявили о сохраняющейся угрозе со стороны России

Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала угрозой войска России на границе с Украиной
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США по-прежнему наблюдают сосредоточение российских войск на границе с Украиной, сообщает ТАСС.

На регулярном брифинге для журналистов Псаки заявила о сохраняющейся угрозе со стороны России. Таким образом она назвала присутствие российских войск на границе с Украиной.

«Есть то, что Россия говорит, и то, что она делает. И мы очень пристально следим за тем, какие шаги она предпринимает, но войска продолжают нести угрозу, оставаясь в большом количестве на границе», — подчеркнула Псаки.

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Представитель Белого дома добавила, что США ожидают ответ России на предложения по гарантиям безопасности. «Насколько я знаю, на момент моего выхода на этот брифинг мы все еще ожидали этого», — отметила она.

Ранее Псаки отреагировала на расследование России о массовых захоронениях в Донбассе. Она заявила, что эти сведения могут быть дезинформацией.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. По данным ведомства, зафиксированы сотни фактов уничтожения жителей Донбасса, квалифицированные как применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Всего были эксгумированы останки почти 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов украинских вооруженных формирований в 2014 году.

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Марина Совина
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