США отреагировали на расследование России о массовых захоронениях в Донбассе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на заявления России о начале расследования дела о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе. Ее слова приводит ТАСС.

По словам представителя властей США, информация России о захоронениях может быть дезинформацией. Она добавила, что Вашингтон продолжает наблюдать за российскими войсками на границе с Украиной, которое, с его точки зрения, представляет угрозу.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. По данным СКР, зафиксировано сотни фактов уничтожения жителей Донбасса, которые были квалифицированы как применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Всего были эксгумированы останки почти 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов украинских вооруженных формирований в 2014 году.