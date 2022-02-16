Российские следователи занялись расследованием массовых захоронений жителей ДНР

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором») УК РФ.

Российские следователи зафиксировали сотни фактов уничтожения жителей Донбасса, которые были квалифицированы как применение запрещенных средств и методов ведения войны, отметили в ведомстве. В ходе расследования были получены данные о стихийных общих безымянных могилах: пять массовых захоронений были обнаружены в период с августа по октябрь 2021 года в окрестностях города Снежное, поселка Славяносербск, у жилого массива Сокологоровка города Первомайска, поселка Видное-1 и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района.

Эксгумированы останки почти 300 мирных граждан, погибших в результате обстрелов украинских вооруженных формирований в 2014 году.