Захарова назвала причину российских учений близ украинской границы

Причиной для российских военных учений близ украинской границы стали масштабные поставки оружия на Украину со стороны США. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова отметила, что российско-белорусские учения были заранее анонсированы Москвой и Минском. Приглашения на них получили военные атташе иностранных государств и журналисты. «Нам скрывать нечего. Мы действуем открыто ... Готовы отвечать на вопросы. Проблема в том, что мы готовы, но западные СМИ это игнорируют», — заявила Захарова.

Она отметила, что США значительно расширили поставки оружия на Украину. По ее словам, с начала 2022 года на Украине приземлились более 40 американских военно-транспортных самолетов. А с 2014 года США потратили на военную помощь Украине 2,7 миллиарда долларов.

Захарова также заявила, что информационная кампания американских СМИ о российском вторжении на Украину была необходима, чтобы мотивировать расширение поставок оружия Киеву.

Ранее Захарова заявила, что западные СМИ попытались сделать все возможное для начала войны на Украине, однако обещанное средствами массовой информации нападение так и не состоялось. Дипломат предложила отметить очередной день ненападения на Украину.