В МИД прокомментировали готовность ответа НАТО по гарантиям безопасности

Ответ России на предложения НАТО по гарантиям безопасности еще не готов, однако работа над ним идет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает «Интерфакс».

Агентство задало вопрос замминистра о готовности российского ответа на предложения альянса и возможности отправить его в четверг, 17 февраля. «Нет, сегодня не отправим. Мы работаем над ним», — прокомментировал Грушко.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона завершает анализ американского письма с предложениями по гарантиям безопасности в Европе и готова отправить ответ США 17 февраля. По его словам, ответ будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

16 февраля Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД России Лавровым в «должное время». 15 февраля Блинкен созвонился с Лавровым. В ходе беседы российский министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы по гарантиям безопасности.