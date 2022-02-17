Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров назвал сроки отправки ответа на предложения США по безопасности

Лавров: ответ России на предложения США по безопасности будет отправлен 17 февраля

Фото: пресс-служба МИД РФ

Российская сторона завершает анализ американского письма с предложениями по гарантиям безопасности в Европе и готова отправить США ответ 17 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал сроки отправки ответа в Вашингтон. Трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Завершаем анализ американского письма рассчитываем, что в самое ближайшее время узнаем, как будет ситуация развиваться дальше. По крайней мере сегодня направим ответ американской стороне. И, я уже предупреждал, мы сделаем это письмо гласным», — заявил дипломат.

Ранее Лавров пообещал дать госсекретарю США Энтони Блинкену ответ от Москвы на американские предложения по безопасности в Европе в течение пары дней. Представитель ведомства подчеркнул, что США очень ждут ответ РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Курс рубля рухнул
Лавров оценил отношение Запада к Минским соглашениям
Отец девятилетней студентки Тепляковой показал документ о ее профессионализме
Мать Собчак выступила против законопроекта о запрете чайлдфри в интернете
Раскрыта эффективность четвертой дозы вакцины от коронавируса
Глава МИД Италии призвал к продолжению диалога с Россией
Суд отменил решение о признании песни «Порнофильмов» экстремистской
Бывшая солистка «Серебра» высказалась о скандальной скульптуре в Москве
Лавров прокомментировал названную Politico дату вторжения на Украину
Иностранным туристам разъяснили правила въезда в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.