Лавров назвал сроки отправки ответа на предложения США по безопасности

Российская сторона завершает анализ американского письма с предложениями по гарантиям безопасности в Европе и готова отправить США ответ 17 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал сроки отправки ответа в Вашингтон. Трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Завершаем анализ американского письма рассчитываем, что в самое ближайшее время узнаем, как будет ситуация развиваться дальше. По крайней мере сегодня направим ответ американской стороне. И, я уже предупреждал, мы сделаем это письмо гласным», — заявил дипломат.

Ранее Лавров пообещал дать госсекретарю США Энтони Блинкену ответ от Москвы на американские предложения по безопасности в Европе в течение пары дней. Представитель ведомства подчеркнул, что США очень ждут ответ РФ.