Лавров пообещал дать США ответ на предложения по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 15 февраля, пообещал дать госсекретарю США Энтони Блинкену ответ от Москвы на американские предложения по безопасности в Европе в течение пары дней. Об этом сообщил представитель госдепа Нед Прайс, передает «Интерфакс».

«Когда госсекретарь и его российский коллега, министр иностранных дел Лавров, проводили вчера разговор, Лавров сообщил, что ответ поступит в течение пары дней», — заявил Прайс.

Представитель ведомства подчеркнул, что США очень ждут ответ РФ. «Мы очень внимательно его прочтем, мы надеемся увидеть в нем конструктивную обратную связь», — сказал он, выразив надежду, что Россия верна своему слову в том, что она намерена участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения украинского кризиса.

15 февраля Блинкен созвонился с Лавровым. Телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Помимо этого, Лавров и Блинкен обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.