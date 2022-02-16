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Лавров пообещал дать США ответ на предложения по безопасности

Лавров пообещал дать госсекретарю Блинкену ответ на предложения по безопасности в Европе
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 15 февраля, пообещал дать госсекретарю США Энтони Блинкену ответ от Москвы на американские предложения по безопасности в Европе в течение пары дней. Об этом сообщил представитель госдепа Нед Прайс, передает «Интерфакс».

«Когда госсекретарь и его российский коллега, министр иностранных дел Лавров, проводили вчера разговор, Лавров сообщил, что ответ поступит в течение пары дней», — заявил Прайс.

Представитель ведомства подчеркнул, что США очень ждут ответ РФ. «Мы очень внимательно его прочтем, мы надеемся увидеть в нем конструктивную обратную связь», — сказал он, выразив надежду, что Россия верна своему слову в том, что она намерена участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения украинского кризиса.

15 февраля Блинкен созвонился с Лавровым. Телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Помимо этого, Лавров и Блинкен обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Марина Совина
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