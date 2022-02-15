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Блинкен созвонился с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД России Лавровым
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.

«Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности», — сказано в заявлении министерства. Помимо этого, Лавров и Блинкен обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Ранее Лавров рассказал, что Россия в скором времени опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. «Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего», — уточнил дипломат.

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Виктория Кондратьева
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