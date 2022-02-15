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Россия опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по безопасности

Лавров заявил о скорой публикации ответов России на предложения Запада по безопасности

Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия в скором времени опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. С таким заявлением на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау выступил глава МИД России Сергей Лавров. Запись трансляции доступна на YouTube-канале РБК.

«Насчет опубликования [ответов России на реакцию Вашингтона и Брюсселя по инициативам о гарантиях безопасности], сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего», — сказал дипломат.

Ранее Лавров рассказал, что страны Запада позитивно ответили на ряд инициатив России по гарантиям безопасности, несмотря на то, что на протяжении долгого времени их отвергали. «Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез», — заявил дипломат.

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Анжелика Бережная
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