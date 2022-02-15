Лавров заявил о позитивном ответе Запада на ряд инициатив России по безопасности

Страны Запада позитивно ответили на ряд инициатив России по гарантиям безопасности, несмотря на то, что на протяжении долгого времени их отвергали. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез», — подчеркнул министр. Так он ответил на вопрос, готова ли Россия обсуждать с НАТО и США их предложения по контролю над вооружениями.

Ранее Лавров сообщил, что рассчитывает на самостоятельный ответ стран Евросоюза на его письмо о неделимости безопасности. Он указал на важность того, как Европа понимает набор этих обязательств, которые называются принципом неделимости безопасности.