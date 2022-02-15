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Лавров призвал страны ЕС по отдельности ответить на его письмо по безопасности

Лавров рассчитывает, что страны ЕС сами ответят на его письмо о неделимости безопасности

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на самостоятельный ответ стран Евросоюза на его письмо о неделимости безопасности. Слова министра прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау. Об этом сообщает ТАСС.

«Я для того, чтобы прояснить подходы наших коллег, чьи лидеры подписались под этими документами, направил министрам иностранных дел соответствующих стран в Европе послания с просьбой уточнить, как они сами понимают набор этих обязательств, которые называются принципом неделимости безопасности», — заявил Сергей Лавров.

Ответ на письмо Лаврова направил глава евродипломатии Жозеп Боррель от имени всех стран-членов ЕС. Он предложил главе российского министерства продолжить диалог по укреплению общей безопасности. Он добавил, что в документе рассматриваются вопросы, которые поднял Лавров, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией.

1 февраля Лавров направил министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки послание, в котором изложил представление российской стороны о принципе неделимой безопасности. По его словам, он надеялся получить оперативную реакцию от каждой страны.

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Николай Чигасов
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