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В Европе рассказали о содержании ответного письма Лаврову

Представитель ЕС Боррель предложил Лаврову продолжить диалог по укреплению безопасности
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель . Фото: Andrew Harnik / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель рассказал о содержании ответного письма главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя Европы, он предложил главе российского министерства продолжить диалог по укреплению общей безопасности. «Сегодня на основании единогласного решения 27 государств-членов Евросоюза я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову в ответ на его послание, направленное в каждую отдельную страну», — сказал Боррель.

Он добавил, что в документе рассматриваются вопросы, которые поднял Лавров, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех.

Боррель отметил, что ЕС проводит общую внешнюю политику и политику безопасности, «включая при необходимости координацию ответов на письма».

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Марина Совина
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