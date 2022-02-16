Госсекретарь США приготовился встретиться с Лавровым в «должное время»

Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД России Лавровым в «должное время». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, передает ТАСС.

«Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в надлежащее время. Госсекретарь очень ясно довел это до сведения министра иностранных дел [РФ]», — заявил Прайс.

15 февраля Блинкен созвонился с Лавровым. Телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Помимо этого, Лавров и Блинкен обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.