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Госсекретарь США приготовился встретиться с Лавровым в «должное время»

Госдеп сообщил, что госсекретарь Блинкен готов встретиться с Лавровым в «должное время»
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Andrew Harnik / Reuters

Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД России Лавровым в «должное время». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, передает ТАСС.

«Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в надлежащее время. Госсекретарь очень ясно довел это до сведения министра иностранных дел [РФ]», — заявил Прайс.

15 февраля Блинкен созвонился с Лавровым. Телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Помимо этого, Лавров и Блинкен обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Марина Совина
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