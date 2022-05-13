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В США оценили прошедшие переговоры Остина и Шойгу

В США назвали безрезультатным прошедший между Москвой и Вашингтоном разговор
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Первый телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны России Сергеем Шойгу, состоявшийся после начала российской спецоперации на Украине, длился около часа, однако не привел к разрешению спорных вопросов, пишет Reuters.

Как сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства, разговор был инициирован Вашингтоном.

«Данный разговор между [руководителями военных ведомств] двух стран не привел к разрешению каких-либо [спорных] вопросов или изменениям в действиях России на Украине», — заявил собеседник агентства.

Тем не менее в Минобороны России сообщили, что в рамках переговоров были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуация на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона заявил, что руководители ведомств пообщались впервые с 18 февраля. В ходе беседы Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, а также подчеркнул важность поддержки линий связи.

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Варвара Кошечкина
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