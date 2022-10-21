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22:36, 21 октября 2022Мир

Конгрессмен предупредил о максимальном приближении мира к ядерной войне

Конгрессмен Госар: Байден максимально приблизил мир к ядерному конфликту
Пол Госар

Пол Госар. Фото: Octavio Jones / Reuters

Спровоцировав войну на Украине, президент США Джо Байден максимально приблизил мир к ядерному конфликту. На это в своем Twitter указал конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар.

«Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту со времен холодной войны», — заявил он.

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Решение же Байдена провести в Европе учения НАТО по ядерному сдерживанию лишь подрывают перспективы мирного разрешения конфликта, добавил политик.

Плановые учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) проходят в Европе с 17 по 30 октября. Военно-воздушные силы НАТО проведут маневры с участием десятков самолетов над северо-западом Европы. В заявлении альянса говорится, что боевое оружие на плановых учениях задействовано не будет.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов, реагируя на планы НАТО, также заявил, что альянс двигает мир на шаг ближе к войне. По его словам, Россия не оставит эти учения без внимания и ответит «усиленной готовностью».

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Марина Совина
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