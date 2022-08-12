США перебросят «элитную» дивизию в Европу

США перебросят элитную воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» на восточный фланг НАТО

Пентагон в рамках укрепления восточного фланга НАТО перебросит в Европу военнослужащих элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии армии США, сообщило постпредство страны в НАТО в Twitter.

Как уточнили в ведомстве, Вашингтон вернет в Европу дивизию, которая принимала активное участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны. «Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия, известная под названием "Кричащие орлы", возвращается в Европу», — говорится в сообщении.

Численность подразделений составит около 2400 военнослужащих. Их разместят на территории баз в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Они должны будут защищать воздушный фланг Североатлантического альянса.

В июне сообщалось о скором усилении восточного фланга альянса. Участники саммита НАТО в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности. Главным поводом для такого решения стали военные действия на Украине.