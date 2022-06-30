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В Эстонии заявили о скором усилении восточного фланга НАТО

Премьер Эстонии Каллас заявила, что НАТО вскоре начнет усиливать восточный фланг

Фото: Janis Laizans / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО вскоре начнет усиливать восточный фланг согласно утвержденному на саммите в Мадриде плану. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, план по укреплению НАТО у границ с Россией начнет реализовываться «уже завтра». «Вчера мы приняли политические решения на высшем уровне. Теперь они переходят к главам вооруженных сил, чтобы наметить планы как это все будет реализовано на практике. Обязательства сделаны очень решительные», — заявила Каллас.

Ранее участники саммита НАТО в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности альянса. Главным поводом для такого решения стали военные действия на Украине.

Также сообщалось, что НАТО планирует создать дивизию для защиты Эстонии.

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Алевтина Запольская
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