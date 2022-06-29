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НАТО официально признала Россию наибольшей угрозой своей безопасности

Лидеры НАТО приняли новую стратегию, где Россию признали наибольшей угрозой безопасности

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Документ был опубликован на сайте организации.

Новая стратегия была согласована на саммите, который проходит в Мадриде. О том, что Россия будет переквалифицирована из «партнера» в «угрозу» НАТО, сообщалось еще задолго до принятия документа.

Россию обвинили в дестабилизации Европы

Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения». Кроме того, НАТО увидела угрозы в действиях России на востоке и юге от границ альянса, а также на Крайнем Севере, в Балтийском, Черном и Средиземном морях.

В свете ее [России] враждебной политики и действий мы не можем считать Российскую Федерацию нашим партнером

Стратегическая концепция НАТО

В документе говорится, что Москва якобы совершает кибератаки на членов альянса и их партнеров, а также прибегает к гибридным средствам борьбы. Кроме того, Россию обвинили в модернизации ядерного оружия и наращивании систем, которые могут использоваться для доставки ядерных боеголовок. Все это, как считают в альянсе, призвано пошатнуть «миропорядок, основанный на правилах».

НАТО увидела угрозу в партнерстве России с КНР и Белоруссией

Особое место в документе отведено Китаю. По мнению альянса, Пекин использует целый арсенал «политических, экономических и военных инструментов», чтобы увеличить свое глобальное влияние и нанести вред безопасности членов НАТО. Однако куда большей угрозой для альянса все же сочли сотрудничество Китая с Москвой.

«Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией и их взаимодополняющие попытки подорвать миропорядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и интересам», — говорится в согласованной концепции.

Обеспокоила НАТО и «военная интеграция» России с Белоруссией: ее также назвали вызовом безопасности и интересам альянса.

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Альянс по-прежнему заинтересован в коммуникации с Москвой

Несмотря на все противоречия, НАТО не стала полностью отказываться от взаимодействия с Россией — каналы коммуникации с Москвой было решено поддерживать открытыми. По мнению лидеров альянса, это позволит сократить военные риски, предотвратить возможную эскалацию и обеспечить транспарентность.

Более того, в НАТО заявили, что не стремятся к конфронтации с Россией и не представляют никакой угрозы для Москвы.

Однако незадолго до публикации концепции премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что лидеры Североатлантического альянса призвали украинского президента Владимира Зеленского к военному решению конфликта на Украине. Политик добавил, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Киеву для «победы на поле боя».

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Валентина Шварцман
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