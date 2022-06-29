НАТО приняло решение создать подразделение размером с дивизию для защиты Эстонии

НАТО создаст дивизию для защиты Эстонии, заявила премьер-министр республики Кая Каллас. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Каллас, на саммите в Мадриде были приняты конкретные решения по усилению восточного крыла НАТО. «Для Эстонии в сотрудничестве с союзниками это означает создание подразделения размером с дивизию и его структуру управления, которая была бы готова немедленно защищать Эстонию в случае необходимости», — отметила премьер.

Она также поддержала приглашение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и заверила, что протоколы об их присоединении будут подписаны уже в ближайшее время.

Ранее Каллас призвала усилить восточный фланг НАТО в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. «Нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне», — сказала она.