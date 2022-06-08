Эстония призвала усилить восточный фланг НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала усилить присутствие НАТО на восточном фланге

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала усилить восточный фланг НАТО в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне», — заявила Каллас в ходе видеоконференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и премьер-министрами Латвии и Литвы.

По словам Каллас, страны Балтии отправятся на саммит блока в Мадриде с единой позицией, которая заключается в том, что присутствие НАТО в регионе Балтийского моря должно быть усилено на суше, море и в воздухе.

Ранее Каллас заявила, что из-за введенных против России санкций единство Европы находится под угрозой. Санкции начинают становиться болезненными не только для Москвы, но и для Евросоюза, пояснила она. Однако, отметила премьер, свобода бесценна. «Люди, живущие в свободном мире, на самом деле не понимают этого», — посетовала Каллас.