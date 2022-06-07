Эстония заявила об угрозе для единства Европы из-за санкций против России

Премьер Эстонии Каллас заявила об угрозе для единства ЕС из-за санкций против России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что из-за введенных против России санкций единство Европы находится под угрозой. Об этом пишет Daily Express.

По словам Каллас, страны Европейского союза (ЕС) расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на специальную военную операцию России на территории Украины. Санкции начинают становиться болезненными не только для Москвы, но и для Евросоюза.

«Для разных стран это по-разному. Единство очень трудно сохранить. Это становится все более и более трудно из-за высокой инфляции и цен на энергоносители», — сказала премьер-министр.

Газ может подорожать, но свобода бесценна, заявила Каллас. «Люди, живущие в свободном мире, на самом деле не понимают этого», — добавила она.

3 июня ЕС ввел шестой пакет санкций в отношении РФ. Он включает постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов, а также отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от международной системы банковских коммуникаций.