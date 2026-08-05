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14:26, 5 августа 2026Моя страна

Из труднодоступного места на севере России уберут мусор

На озере Аян на плато Путорана уберут мусор и развернут сеть мониторинга
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Путоранский государственный природный заповедник

Путоранский государственный природный заповедник. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В районе озера Аян в центральной части плато Путорана стартовала экспедиция Русского географического общества «Арктика. Генеральная уборка», в рамках которой уберут накопленный за десятилетия техногенный мусор и впервые развернут сеть геокриологического мониторинга, говорится на сайте общества.

В прошлом году в этом месте на площади около 200 квадратных метров нашли железные бочки и другой техногенный мусор, оставшийся с 1950-1960-х годов. 16 бочек все еще герметично закупорены и содержат остатки дизельного топлива и масла. Участники экспедиции распилят и упакуют крупногабаритный мусор для вывоза с территории заповедника. Планируется расчистить не менее половины загрязненной территории. Сложность экспедиции в том, что, как напомнили организаторы, озеро Аян — одно из самых труднодоступных мест на планете, добираться туда сложно и дорого.

Директор «Заповедников Таймыра» Владимир Званцев объяснил, что уборка мусора поможет предотвратить дальнейшее возможное загрязнение среды обитания путоранского снежного барана, дикого северного оленя, лосей, росомах — загрязнение может повлиять на их популяцию.

Помимо уборки, сотрудники Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН впервые установят здесь постоянные термометрические датчики. Они позволят круглый год регистрировать температуру грунтов и глубину их сезонного оттаивания. Как пояснил научный руководитель экспедиции Геннадий Паславский, это эталонно чистые места, не тронутые промышленностью, и ученые смогут сравнить территорию плато с освоенными районами Норильска и понять реальный масштаб антропогенного воздействия.

Ранее тревел-блогер Марк Еремин побывал на плато Путорана в Красноярском крае и пришел в восторг. «Ощущение, что стоишь на краю мира, который выглядит точно так же, как двести пятьдесят миллионов лет назад», — такой фразой описал увиденное путешественник.

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