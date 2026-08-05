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14:26, 5 августа 2026Моя страна

Туристы выстроились в очередь у места свадьбы Иды Галич в Осетии и попали на видео

Туристы выстроились в очередь ради фотографий у места свадьбы Иды Галич в Осетии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Туристы выстроились в очередь ради фотографий у места свадьбы российской блогерши и телеведущей Иды Галич в Северной Осетии и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

На записи автор рассказывает, что люди стоят в очереди по 40 минут, чтобы запечатлеть себя у Мидаграбинского озера в одноименной долине.

Ранее сообщалось, что туристы массово устремились в российскую «бюджетную Швейцарию» — Северную Осетию. Одно из самых любимых у туристов мест Северной Осетии — горно-рекреационный комплекс «Цей».

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