Туристы выстроились в очередь у места свадьбы Иды Галич в Осетии и попали на видео

Туристы выстроились в очередь ради фотографий у места свадьбы Иды Галич в Осетии

Туристы выстроились в очередь ради фотографий у места свадьбы российской блогерши и телеведущей Иды Галич в Северной Осетии и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

На записи автор рассказывает, что люди стоят в очереди по 40 минут, чтобы запечатлеть себя у Мидаграбинского озера в одноименной долине.

Ранее сообщалось, что туристы массово устремились в российскую «бюджетную Швейцарию» — Северную Осетию. Одно из самых любимых у туристов мест Северной Осетии — горно-рекреационный комплекс «Цей».

