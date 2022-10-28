В США объяснили решение Байдена отправить военных к границе с Украиной

19fortyfive: президент США Байден опасается, что конфликт на Украине выйдет за ее пределы

США не стоит напрямую вступать в российско-украинский конфликт, так как специальная военная операция никак не угрожает безопасности Штатов. Таким видением ситуации поделился автор американского портала 19fortyfive подполковник армии США в отставке Дэниэл Девис.

Он отметил, что президент США Джо Байден решительно отвергал всякую возможность ввести войска на Украину. Однако США отправили в Румынию элитную 101-ю десантную дивизию, которая готова зайти на Украину для участия в учениях НАТО, и, как объяснил обозреватель, это ставит под сомнения обещания американского лидера о политике невступления в конфликт.

Автор предположил, что огромное развертывание войск НАТО в Европе, численность которых достигает уровня Второй мировой войны, говорит о страхе Байдена и союзников о дальнейшем продвижении России к странам Прибалтики, которые являются членами НАТО, или Молдавии. Однако Девис утверждает, что России понадобятся десятилетия, чтобы восстановить военный уровень до начала спецоперации 24 февраля, так что любые предположения о продвижении российской армии дальше территории Украины «смехотворны».

«В войне между приграничными государствами России и Украины нет ничего, что угрожало бы нашей национальной безопасности (или безопасности нашего альянса НАТО). Россия продемонстрировала почти полную неспособность угрожать обычными средствами любому члену НАТО, поэтому главной целью Америки должно быть сдерживание распространения войны до ее нынешних границ, содействие дипломатическому прекращению боевых действий на наилучших для Украины условиях и сохранение нашего сильного обычного и ядерного сдерживания», — заключил бывший военный.

Ранее бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус высказался о возможном участии сил страны в конфликте на Украине. По мнению Петреуса, США или другие государства могут отреагировать на происходящее «тем или иным образом», однако с большей вероятностью — в качестве многонационального контингента под руководством Вашингтона, а не как сила НАТО.