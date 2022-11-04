Путин назвал число мобилизованных россиян
Президент России Владимир Путин назвал число мобилизованных россиян. По его словам, всего было призвано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи. Об этом сообщает ТАСС.
«Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — уточнил российский лидер и добавил, что государство делает все, чтобы поддержать семьи военнослужащих.
Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации.
О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил Путину 28 октября . По его словам, цель — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.
31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».