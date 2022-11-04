Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек, 49 тысяч уже выполняют боевые задачи

Президент России Владимир Путин назвал число мобилизованных россиян. По его словам, всего было призвано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи. Об этом сообщает ТАСС.

«Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — уточнил российский лидер и добавил, что государство делает все, чтобы поддержать семьи военнослужащих.

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации.

О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил Путину 28 октября . По его словам, цель — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».