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14:34, 4 ноября 2022Россия

Путин назвал число мобилизованных россиян

Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек, 49 тысяч уже выполняют боевые задачи
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал число мобилизованных россиян. По его словам, всего было призвано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи. Об этом сообщает ТАСС.

«Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — уточнил российский лидер и добавил, что государство делает все, чтобы поддержать семьи военнослужащих.

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28 сентября 2022

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации.

О завершении в России частичной мобилизации Шойгу доложил Путину 28 октября . По его словам, цель — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».

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Варвара Кошечкина
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