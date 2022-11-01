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13:27, 1 ноября 2022Россия

Шойгу назвал число отправленных в зону боевых действий мобилизованных

Глава Минобороны Шойгу заявил, что в зону боевых действий отправили 87 тыс. мобилизованных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизованных. Это число назвал глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр обороны сообщал о 82 тысячах отправленных в зону спецоперации военнослужащих. За четыре дня это число выросло на 5 тысяч.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек», — цитирует агентство слова министра на селекторном совещании.

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О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».

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Валерий Розенберг
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