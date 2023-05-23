Губернатор Белгородской области отчитался о ходе зачистки региона от диверсантов

Губернатор Гладков заявил, что в Грайворонском округе продолжается зачистка от ДРГ

В Грайворонском округе Белгородской области продолжается зачистка территории от диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что никто из мирного населения никто не погиб. Гладков пообещал сообщить жителям, когда будет безопасно вернуться в свои дома в Грайворонском округе после эвакуации.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. Пострадали пять человек. По неофициальным данным, ранения получил замглавы Грайворона Анатолий Бляшенко, его госпитализировали с ранением голени.