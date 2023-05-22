США заявили о четко донесенной до Киева позиции по ударам по России

Госдеп: США четко донесли до Киева, что не поощряют удары по целям на территории России

Власти США очень четко донесли до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, его слова приводит РИА Новости.

«Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ», — сказал он. Представитель Госдепа при этом добавил, что «важно напомнить всему миру, что именно Россия» начала этот конфликт.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского оружия для нанесения ударов по Крыму, поскольку эта территория «международно признана» как часть республики.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов назвал одобрение Вашингтоном ударов по Крыму признаком незаинтересованности в мире. По словам дипломата, Москва будет воспринимать это как атаку на любой другой регион страны.