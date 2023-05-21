США не возражают против ударов ВСУ по Крыму американским оружием. Что пообещал Байдену Зеленский?

Салливан: США не возражают против применения ВСУ американского оружия для ударов по Крыму

США не возражают против применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского оружия для нанесения ударов по Крыму, поскольку эта территория «международно признана» как часть республики. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно-признанных границ. А Крым, по нашему мнению, — это Украина Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Политик подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает нанесение ударов вглубь России с применением вооружений, переданных Киеву НАТО.

Ранее стало известно, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес ушел от ответа на вопрос о том, дал ли Лондон разрешение Украине на применение ракет Storm Shadow для ударов по Крыму, а также установил ли требование использовать их исключительно в пределах украинской территории.

Заявления об ударах по российской территории

5 апреля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают Украине в проведении военных действий за пределами своей территории.

18 апреля заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Каль заявил, что США выразила обеспокоенность из-за того, что Вооруженные силы Украины могут применить поставляемое американское вооружение атак по России.

В январе британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне писала, что США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории. По словам собеседника издания, США не могут указывать Украине, как применять переданное ей оружие.

До этого в интервью Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев обязался перед США не производить подобных атак.

В феврале украинский министр иностранных дел также пообещал, что в случае получения западных истребителей и дальнобойного оружия Киев не будет использовать их для нанесения ударов по территории России.

В свою очередь депутат Госдумы и глава делегации РФ на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов подчеркивал, что Москва готова к жесткому ответу на поставки оружия Украине от стран Североатлантического альянса.

Зеленский пообещал не применять F-16 для продвижения на территорию России

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 и встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что лидер Украины пообещал не применять истребители F-16 для продвижения на территорию России в случае их поставки.

Я имею категорические заверения Зеленского, что они не будут использовать их для продолжения и перехода на российскую географическую территорию, но когда российские войска будут в пределах Украины, они смогут их применить Джо Байден президент США

Глава Белого дома также сообщил, что современные западные самолеты не будут задействованы в контрнаступлении Вооруженных сил Украины, если предположить, что оно начнется «завтра или через неделю, две, пять, семь или десять», но в долгосрочной перспективе воздушные суда смогут наносить удары по российским штабам, которые в настоящее время находятся вне досягаемости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские истребители F-16 для атак по территории России — это дымовая завеса.

20 мая глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что западные страны приняли положительное решение о передаче истребителей F-16. По его словам, сейчас союзники решают логистические вопросы.

