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23:38, 18 мая 2023Мир

В Британии ушли от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму

Глава МО Британии Уоллес ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму
СюжетРакетные удары по Украине:
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес ушел от ответа на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии «Альба» о том, дал ли Лондон разрешение Украине на применение ракет Storm Shadow для ударов по Крыму, а также установил ли требование использовать их исключительно в пределах украинской территории. Комментарий цитирует РИА Новости.

«Я провел многочисленные обсуждения с моим украинским коллегой и другими членами их правительства. Мы обсуждаем целый ряд тем, связанных с незаконным вторжением России на Украину», — заявил министр.

Уоллес также не ответил прямо на вопрос о том, проводило ли британское Минобороны проверку благонадежности украинских военнослужащих, которые обучались с инструкторами из Великобритании. Он указал, что Соединенное Королевство обучило свыше 15 тысяч новобранцев с Украины.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что он и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли решение предоставить Украине ракеты Storm Shadow. Он заявил, что цель поставок высокоточных ракет состоит в том, чтобы другие западные страны не захотели заставить Киев пойти на уступки ради заключения мира с Россией.

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Марина Совина
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