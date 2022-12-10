США отказались запрещать Киеву наносить удары по территории России

Times: США больше не запрещают Киеву наносить удары по территории России

США больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по территории России. Как пишет британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне, Вашингтон все меньше опасается эскалации со стороны Москвы.

По словам собеседника издания, США не могут указывать Украине, как применять переданное ей оружие.

Когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции источник в Пентагоне

Отмечается, что это единственное ограничение со стороны Вашингтона. Однако, уточнил собеседник газеты, это подразумевает, что целями украинских ударов не должны становиться российские семьи и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. «Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия», — заявил он.

Обязательства Киева

Ранее в интервью Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обязался перед США не наносить удары по территории России.

Украина обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

При этом, по словам украинского дипломата, данное обязательство не распространяется на Крым, который международно признан украинской территорией.

Кулеба также сообщил, что Украина пойдет на мирное соглашение только при условии контроля над Запорожской и Херсонской областями, Луганской и Донецкой народными республиками и Крымом.

Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие — дипломатическим Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Ответ России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что договоренности США и Украины о ненанесении ударов по большей части России бессмысленны. По его словам, несмотря на соглашения Вашингтона и Киева, территория России все равно подвергается атакам.

Все, что они говорят, что говорит Кулеба, — это сплошная ложь Алексей Чепа депутат Госдумы

Чепа отметил, что Украина «наносила и наносит удары по территории вновь присоединенных территорий и по территории России, не только по территории Крыма».

Даже если какие-то договоренности у США и Украины есть, они могли быть обусловлены договоренностями по поставкам оружия. Эти договоренности абсолютно не выполняются

Алексей Чепа депутат Госдумы

США признались только в оборонительных поставках

6 декабря представитель Госдепартамента США Нед Прайс отверг поставки вооружения Киеву для нанесения ударов по территории России. Заявление прозвучало после того, как Украина атаковала аэродромы, находящиеся на российской территории.

По его словам, американские власти направляют Украине только оборонительные средства и не подталкивают к атакам за пределами своей территории.

Мы не предоставляем Украине средства, способные наносить удары за пределами ее границ. Мы не поощряем Украину наносить удары за своими границами Нед Прайс представитель Госдепартамента

5 декабря российские системы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, трое военных погибли.