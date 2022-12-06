Власти США отвергли поставки вооружения Киеву для ударов по России
Представитель Госдепа Прайс: США не поставляют вооружения Киеву для ударов по РоссииСюжетРакетные удары по Украине:
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс отверг поставки вооружения Киеву для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, американские власти направляют Украине только оборонительные средства и не подталкивают к атакам за пределами своей территории.
«Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России», — заверил глава пресс-службы в ходе выступления на брифинге.
Ранее телеканал CNN рассказал об истощении запасов вооружений в США для передачи Украине. Среди систем вооружений, которые вызывают особую озабоченность, — ПЗРК Stinger и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.