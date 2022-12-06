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23:35, 6 декабря 2022Мир

Власти США отвергли поставки вооружения Киеву для ударов по России

Представитель Госдепа Прайс: США не поставляют вооружения Киеву для ударов по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс отверг поставки вооружения Киеву для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американские власти направляют Украине только оборонительные средства и не подталкивают к атакам за пределами своей территории.

«Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России», — заверил глава пресс-службы в ходе выступления на брифинге.

Ранее телеканал CNN рассказал об истощении запасов вооружений в США для передачи Украине. Среди систем вооружений, которые вызывают особую озабоченность, — ПЗРК Stinger и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

Марина Совина
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