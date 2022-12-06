Власти США отвергли поставки вооружения Киеву для ударов по России

Представитель Госдепа Прайс: США не поставляют вооружения Киеву для ударов по России

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс отверг поставки вооружения Киеву для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американские власти направляют Украине только оборонительные средства и не подталкивают к атакам за пределами своей территории.

«Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России», — заверил глава пресс-службы в ходе выступления на брифинге.

Ранее телеканал CNN рассказал об истощении запасов вооружений в США для передачи Украине. Среди систем вооружений, которые вызывают особую озабоченность, — ПЗРК Stinger и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.