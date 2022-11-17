Стало известно об истощении запасов вооружений в США для передачи Украине

CNN: у США заканчиваются оружие и боеприпасы для поставок Украине

У Соединенных Штатов заканчиваются некоторые виды оружия и боеприпасов, которые можно передать Украине. Об истощении запасов CNN рассказали три американских чиновника.

По словам собеседников телеканала, среди систем вооружений, которые вызывают особую озабоченность, — переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

Некоторые специалисты также выразили обеспокоенность по поводу нехватки запрашиваемых Киевом противорадиолокационных ракет HARM, ракет класса «земля-земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексов Javelin. Несмотря на то что Вашингтон принял меры для наращивания производства этих и других систем, промышленность не успевает восполнять арсеналы, говорится в материале.

Источники телеканала отметили, что европейские союзники также не могут в достаточной мере удовлетворить украинские военные запросы из-за необходимости поддерживать снабжение собственных вооруженных сил.

«Представители министерства обороны говорят, что кризис не влияет на боеготовность США, поскольку оружие, отправляемое на Украину, не поступает из того запаса, что США хранит на случай непредвиденных обстоятельств. Но эта проблема является источником споров в министерстве обороны», — признали чиновники.

По словам некоторых официальных лиц, Соединенные Штаты никогда не будут подвергать риску собственную боеготовность, поэтому каждую поставку они оценивает с точки зрения ее воздействия на стратегические резервы и военные планы страны.

Ранее в ноябре аналитик американского журнала National Interest (NI) Дэн Гур (Dan Goure) заявил, что из-за поддержки Киева армия США столкнулась с сокращением боеприпасов.

По его словам, усилия администрации американского президента Джо Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий.