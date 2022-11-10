NI сообщил, что США столкнулись с сокращением боеприпасов из-за поддержки Украины

Из-за поддержки Украины армия США столкнулась с сокращением боеприпасов. Такое мнение выразил аналитик американского журнала National Interest (NI) Дэн Гур (Dan Goure).

Автор считает, что усилия администрации американского президента Джо Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий.

Гур также подчеркнул, что сокращение арсенала достигло критической точки из-за резкого роста спроса на снаряды и ракеты. «К сожалению, десятилетия недофинансирования привели к тому, что у оборонно-промышленного комплекса нет достаточного потенциала для наращивания производства», — высказался обозреватель.

По словам аналитика, после окончания холодной войны Пентагон отказывался оплачивать любые избыточные производственные мощности для удовлетворения текущих потребностей. В результате у США практически отсутствуют резервные мощности как для поддержки Украины, так и быстрого пополнения истощенных запасов американских боеприпасов, заключил автор.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО поставляют оружие Украине.