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19:40, 8 декабря 2022Бывший СССР

Кулеба заявил об отсутствии запрета США наносить удары по Крыму

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что США не запрещали Киеву наносить удары по Крыму
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Киев обязался перед США не наносить удары по территории России, однако это не распространяется на Крым. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

«Украина обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории. По словам Кулебы, это обязательство не распространяется на Крым, который международно признан украинской территорией», — приводит агентство текст WSJ.

Кулеба также сообщил, что Украина пойдет на мирное соглашение только при условии контроля над Запорожской и Херсонской областями, Луганской и Донецкой народными республиками и Крымом. «Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие — дипломатическим», — высказался глава украинского МИД.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров позволит РФ «доделать всю работу до конца», не размениваясь на компромиссы.

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