Кулеба заявил об отсутствии запрета США наносить удары по Крыму

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что США не запрещали Киеву наносить удары по Крыму

Киев обязался перед США не наносить удары по территории России, однако это не распространяется на Крым. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

«Украина обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории. По словам Кулебы, это обязательство не распространяется на Крым, который международно признан украинской территорией», — приводит агентство текст WSJ.

Кулеба также сообщил, что Украина пойдет на мирное соглашение только при условии контроля над Запорожской и Херсонской областями, Луганской и Донецкой народными республиками и Крымом. «Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие — дипломатическим», — высказался глава украинского МИД.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров позволит РФ «доделать всю работу до конца», не размениваясь на компромиссы.