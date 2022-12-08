Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 8 декабря 2022Россия

Медведев назвал повод поблагодарить Зеленского

Медведев: отказ Зеленского от переговоров позволит России доделать всю работу до конца
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в Telegram, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров позволит России «доделать всю работу до конца», не размениваясь на компромиссы.

«Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — назвал Медведев повод поблагодарить главу Украины.

Ранее американский журнал Timе назвал «Человеком года» Владимира Зеленского, а также «дух Украины». В ответ на это в Кремле заявили, что критерии, которыми руководствовалось издание Time при объявлении украинского президента человеком года, носят зашоренный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в этом факте проявление русофобии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута
Стали известны подробности освобождения помилованной Грайнер
Турция отказалась идти на уступки нефтяным танкерам в ее проливах
«Газпром» установил рекорд по поставкам газа в Китай
Четырехлетний мальчик потерялся и провел шесть дней среди гиен и шакалов
Названы регионы с самой дешевой ипотекой
ЕС не поддержал присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне
ОАЭ и Саудовская Аравия посодействовали обмену Бута и Грайнер
В «Золотом Яблоке» продали товары со скидками 35 процентов и отменили заказы
В России рассказали о переделке украинских Ту-141 в ракеты средней дальности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.