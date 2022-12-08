Медведев назвал повод поблагодарить Зеленского

Медведев: отказ Зеленского от переговоров позволит России доделать всю работу до конца

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в Telegram, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров позволит России «доделать всю работу до конца», не размениваясь на компромиссы.

«Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — назвал Медведев повод поблагодарить главу Украины.

Ранее американский журнал Timе назвал «Человеком года» Владимира Зеленского, а также «дух Украины». В ответ на это в Кремле заявили, что критерии, которыми руководствовалось издание Time при объявлении украинского президента человеком года, носят зашоренный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в этом факте проявление русофобии.