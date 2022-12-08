В Кремле отреагировали на объявление Зеленского человеком года по версии Time
Критерии, которыми руководствовалось издание Time при объявлении президента Украины Владимира Зеленского человеком года, носят зашоренный характер. Так на присуждение этой номинации отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Песков увидел в этом факте проявление русофобии.
«Мы видим, что редакционная линия издания (Time) не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело-русофобский характер», — заявил представитель Кремля.
Ранее была опубликована обложка журнала, на которой в качестве персоны года были изображены президент Украины Владимир Зеленский и метафорический «дух Украины».
Журнал Time выбирает «Человека года» ежегодно с 1927 года. В разные годы эта номинация присуждалась Махатме Ганди, Франклину Рузвельту, Адольфу Гитлеру, Иосифу Сталину, Уинстону Черчиллю, Елизавете II, Михаилу Горбачеву, Владимиру Путину и Бараку Обаме.