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12:46, 8 декабря 2022Россия

В Кремле отреагировали на объявление Зеленского человеком года по версии Time

Пресс-секретарь Путина Песков увидел русофобию в объявлении Зеленского человеком года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Критерии, которыми руководствовалось издание Time при объявлении президента Украины Владимира Зеленского человеком года, носят зашоренный характер. Так на присуждение этой номинации отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков увидел в этом факте проявление русофобии.

«Мы видим, что редакционная линия издания (Time) не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело-русофобский характер», — заявил представитель Кремля.

Ранее была опубликована обложка журнала, на которой в качестве персоны года были изображены президент Украины Владимир Зеленский и метафорический «дух Украины».

Журнал Time выбирает «Человека года» ежегодно с 1927 года. В разные годы эта номинация присуждалась Махатме Ганди, Франклину Рузвельту, Адольфу Гитлеру, Иосифу Сталину, Уинстону Черчиллю, Елизавете II, Михаилу Горбачеву, Владимиру Путину и Бараку Обаме.

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Марк Леонов
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